إتلاف شحنة “شبس“ فاسدة كانت في طريقها للأسواق ببعقوبة

2019/07/01 | 17:50

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بغداد اليوم-ديالى

أكدت دائرة صحة محافظة ديالى، الاثنين، إتلاف شحنة شبس كبيرة كانت في طريقها للاسواق في بعقوبة.

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