رفع 80 % من الألغام في أيمن الموصل

2019/07/01 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أكد قائممقام قضاء الموصل، زهير الاعرجي، الاثنين، أن عمليات رفع المخلفات الحربية وصلت الى نسب متقدمة وعالية في الجانب الايمن.وقال الاعرجي لـ/ المعلومة /، إن “80 % نسبة رفع المخلفات الحربية في الجانب الايمن من الموصل”، مشيرا أن “فرق الدفاع المدني والجهد الهندسي وبلدية الموصل وصحة الموصل كلها تشترك في الجهد الامني […]

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