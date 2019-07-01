التيتي الحبيب - القتل العمد

2019/07/01 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب من وحي الأحداثلتوصيف وضع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لم تعد صيغة الحظر العملي تفي بالمطلوب، وأعتقد أن صيغة القتل العمد هي اليوم الأكثر دقة.يكاد وضع الاقتتال الفصائلي يهيمن على الأخبار الواردة من الجامعات والكليات المغربية.ومن هذه الاخبار ما تتضمنه بيانات تصدر باسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لم يعد مدبجو هذه البيانات يولون أي اعتبار لهذه المنظمة الطلابية الجماهيرية العتيدة.هكذا نطلع على......

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