سعد الله مزرعاني - فرج الله الحلو في ذكرى اغتياله الستين [2/2]

2019/07/01 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_الله_مزرعاني رغم إبعاده التعسفي عن القيادة وعمله في الترجمة، حافظ فرج الله الحلو على جوهر موقفه من القضايا القومية التحررية.هكذا، ما إن أعلنت دولة الوحدة، حتى بادر إلى كتابة افتتاحية في جريدة «النور» بعنوان «أهلاً بعبد الناصر في سوريا».أثار ذلك حنق خالد بكداش الذي أُرغم على إعادة فرج الله إلى دوره القيادي، بضغط الحزب والمهمات السياسية والشعبية، ومنها معركة خالد نفسه الانتخابية، حين ترشح نائباً عن دمشق وفاز ب......

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