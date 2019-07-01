جورج حداد - الصراع بين كارتيلات صناعة الاسلحة لاميركا والاتحاد الاوروبي

2019/07/01 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جورج_حداد إعداد: جورج حداد*يوما بعد يوم يزداد التباعد بين اميركا والدول الاوروبية، بسبب ستراتيجية الهيمنة التي تنتهجها مختلف الادارات الاميركية.وقد اشارت مؤخرا جريدة El Pais الاسبانية ان الادارة الاميركية الحالية تهدد الاتحاد الاوروبي بفرض العقوبات الاقتصادية والسياسية عليه، اذا استمر الاتحاد بتطوير برامجه الخاصة في قطاع الدفاع.وفي هذا الصدد تذكر الجريدة رسالة نائب وزير الخارجية الاميركي ألن ل......

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