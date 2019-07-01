صالح يبحث مع الياسري ضرورة الاسراع في انجاز معاملات المواطنين

2019/07/01 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة الاسراع في انجاز معاملات المواطنين خلال لقاءه وزير الداخلية ياسين الياسري في قصر السلام ببغداد.وذكر بيان المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن الأخير “أشاد بدور الوزارة في تعزيز الاستقرار والأمن”، مؤكداً “أهمية مواصلة دورها الوطني للمحافظة على القوانين و تحقيق العدالة”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى “ضرورة اعتماد احدث أساليب التدريب لإعداد الكوادر الأمنية وتوظيف التقنيات المتطورة في العمل الاستخباري وسرعة انجاز معاملات المواطنين”.

بدوره قدم وزير الداخلية شكره للرئيس على دعمه لأنشطة الوزارة وبما يعزز سلطة القانون والأمن في البلاد.

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