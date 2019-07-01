رئيس الجمهورية يبحث مع وزير العدل اهمية نشر النزاهة وملاحقة الفاسدين

2019/07/01 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس، بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، اهمية نشر النزاهة وملاحقة الفاسدين خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، وزير العدل فاروق أمين شواني.وذكر بيان مكتب رئيس الجمهورية الاعلامي الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن الأخير “هنأ الوزير بمناسبة تسنمه منصبه، متمنيا له الموفقية والنجاح والارتقاء بعمل وزارته وحسم الملفات العالقة لاسيما ما يتعلق بالموقوفين والنزلاء وتهيئة الاجواء الانسانية وفقاً لمبادىء حقوق الانسان”.

وأكد رئيس الجمهورية أهمية “نشر مفاهيم العدالة والنزاهة وملاحقة الفاسدين، والعمل على رعاية الاحداث وتأهيلهم لاعداد مواطنين صالحين”، مجدداً دعمه “للوزير ومنتسبي الوزارة لانجاح عملهم”.

بدوره ثمن شواني دعم الرئيس لارساء العدالة، وجهوده لمكافحة الفساد، مستعرضاً مهام واعمال دوائر وزارته وخططها المستقبلية.

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