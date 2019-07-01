خبير: تمديد خفض إنتاج النفط سيرفع أسعاره نحو الـ75 دولار

2019/07/01 | 18:36

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بغداد :سومر نيوز

أكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، الاثنين، أن واشنطن مصرة على تخفيض أسعار النفط العالمية بحدود الـ50...

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