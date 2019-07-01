العثور على رفات جديدة لاسرى كويتيين في

2019/07/01 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، انه تم العثور على موقعين مفترضين لرفات اسرى كويتيين ضمن محافظة المثنى.طريق نقرة السلمان.

وذكر بيان لوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم العثور على الموقعين أعلاه بالتعاون بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الاحمر الدولية، وقد تم رفع الرفات من الموقعين وإيداعهم لدى دائرة الطب العدلي في بغداد لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين".واضاف" كما سيتم تزويد السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات التي تم استخراجها لاستكمال اجراءات فحص الحامض النووي".انتهى

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