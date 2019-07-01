“المعلومة” تكشف عن هوية الشركة الفائزة بتطوير الاراضي المحيطة بمطار بغداد

2019/07/01 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة بغداد، الاثنين، عن إحالة الأراضي الممتدة من محيط مطار بغداد الى الرضوانية للاستثمار الى شركات إماراتية بقيمة 12 مليار دولار.وقال عضو مجلس المحافظة سعد المطلبي لـ/ المعلومة /، ان “الأراضي الممتدة والمحيطة بمطار بغداد وصولا الى الرضوانية منحت في وقت سابق الى المواطنين من قبل الدولة بصيغة العقود […]

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