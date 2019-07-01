“بالوثائق” أمانة مجلس الوزراء تستبق قرار البرلمان بإعلان تمديد العمل “بالوكالة” من دون إكمال قراءات تعديل قانون الموازنة..!!

2019/07/01 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، الاثنين، قرارا يقضي بتمديد المدة الزمنية لحسم ملف ادارة المناصب بالوكالة لغاية الـ24 من تشرين الاول المقبل.وذكر بيان صادر عن الامين العام حميد الغزي ورد الى “يس عراق”، أنه “تستمر المواقع كافة التي تدار من المسؤولين “وكالة” بمهمات أعمالهم استمرارا طبيعيا لا سيما ان مجلس […]

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