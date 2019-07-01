عادل عبد المهدي والملك سلمان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية واستقرار أسواق النفط

2019/07/01 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجال استقرار أسعار النفط.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ان الجانبين أبديا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وأهمية حماية أمن البلدين، وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، وتجنيبها خطر الحروب والصراعات، مشددين على ضرورة تعاونهما في مؤتمر أوبك لوزراء النفط والطاقة، المنعقد حاليا في فيينا، لتنظيم أوضاع السوق النفطية، والتنسيق المشترك بينهما، بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، والالتزام بما تم إقراراه من اتفاقات خلال زيارة رئيس الوزراء الى السعودية في نيسان الماضي.

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