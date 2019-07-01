برهم صالح والمالكي يؤكدان على اعتماد الحوار البناء لتجاوز المشاكل السياسية

2019/07/01 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، التطورات السياسية والأمنية في البلاد، فيما أكدا ضرورة اعتماد الحوار "البنّاء" لتجاوز المشاكل السياسية.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه، اليوم، رئيس الجمهورية برهم صالح".



وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية على الصعيدين المحلي والاقليمي، كما تم استعراض ملف العلاقات الخارجية ولقاءات رئيس الجمهورية في زياراته لدول إقليمية وكبرى ومدى حرص هذه الدول على علاقات طيبة مع العراق".



وأكد الطرفان، وفقاً للبيان، على "ضرورة توحيد الصف لتغليب المصلحة الوطنية وحماية العملية السياسية وانجاح التجربة الديمقراطية، والعمل على اعتماد الحوار البناء لتجاوز كافة المشاكل والاختلافات السياسية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتوفير افضل الخدمات للشعب العراقي".

انتهى.ص.هـ.ح.

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