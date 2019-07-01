بالوثيقة .. مجلس النواب يشكل لجنة لوضع معايير تقييم أداء الوزارات

2019/07/01 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب الوثيقة فإن المعايير ستكون استمارة وانموذجاً موحد على أساسها يتم تقييم اللجان، وتضمنت الوثيقة أسماء أعضاء اللجنة هم: فيان صبري، ومحمد إقبال، ومحمد شياع.اليكم نص الوثيقة:

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