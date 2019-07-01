2019/07/01 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تخشى الأمم المتحدة من احتمال اصطدام كويكب “خطير” في منطقة مكتظة بالسكان على الأرض، لذا حددت تاريخ 30 يونيو يوما عالميا للكويكب لرفع مستوى الوعي بحدوث كارثة محتملة.واختير يوم 30 يونيو بسبب مزاعم أن أكبر تأثير “كويكبي” في التاريخ المسجل حدث في تونغوسكا، روسيا، في ذلك اليوم عام 1908، عندما انفجر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 كويكبات في مسارات تصادمية مع الأرض! وكالة خطوة برس.

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