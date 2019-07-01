السكك تنقل (2407) أحواض نفط اسود من مصافي الدورة الى الموانئ العراقية

2019/07/01 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، اليوم الأثنين، نقل (2407) أحواض من مادة النفط الأسود من مصافي الدورة الى الموانئ العراقية خلال الستة أشهر من العام الحالي .

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