2019/07/01 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قسم إدارة المشاريع التابع لديوان محافظة البصرة، الشركات التي كانت تعمل في تنفيذ المشاريع قبل قرار ( ٣٤٧) القاضي بايقاف جميع المشاريع بسبب الأزمة المالية إلى استئناف العمل مجدداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشاريع تدعو الشركات المشمولة بقرار " ٣٤٧ " إلى استئناف العمل مجدداً في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشاريع تدعو الشركات المشمولة بقرار " ٣٤٧ " إلى استئناف العمل مجدداً في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).