2019/07/01 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناطق الرسمي لأنصار الله يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

أدان الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، العدوان الإسرائيلي

السافر على سوريا الذي أدى لاستشهاد عدد من المدنيين.وأشار محمد عبدالسلام في تصريح له اليوم، إلى أن الاعتداء الإسرائيلي

تصعيد إجرامي يتماشى مع خطوات التطبيع من قبل بعض الأنظمة المتصهينة

التي أغرت العدو لمواصلة تهديد أمن سوريا والمنطقة.وأكد ناطق أنصار الله أن الموقف الطبيعي هو التصدي بكل قوة للخطر

الصهيوني الذي يمثل تهديدا للأمة جمعاء.وكان قد استشهد 4 مدنيين سوريين بينهم طفل عمره أشهر وإصابة 21 بينهم

أطفال في بلدة صحنايا بريف دمشق جراء العدوان الصهيوني على سوريا

اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق الرسمي لأنصار الله يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق الرسمي لأنصار الله يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).