2019/07/01 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصورة ..



مراسل آفاق : إنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر في الموصل

افاد مراسل افاق في محافظة نينوى ان امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى

الجسر الرابع في مدينة الموصل وتم انقاذها في الوقت المناسب من قبل

قوة امنية كانت قريبة وبمساعدة المارة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. مراسل آفاق : إنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. مراسل آفاق : إنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).