2019/07/01 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ الديوانية

شكّل مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، لجانا تحقيقية لمتابعة عدة ملفات وجرد عقارات وآليات تابعة للدولة في المحافظة.

وأظهرت وثائق أوامر إدارية تحمل توقيع رئيس مجلس الديوانية جبر سلمان الجبوري، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخ منها، "تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة عضو المجلس حكيمة عظيم الشبلي وعضوية حافظ العبودي وزينب عبيد لغرض جرد كافة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية والإدارة المحلية ودوائر الدولة في المحافظة والتدقيق حول شاغليها ومبالغ إيجارها".

وأمر الجبوري أيضًا بـ"تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة عضو المجلس باقر علي الشعلان وعضوية ميثم خسباك وجمال رايح لغرض جرد كافة التعاقدات بمشاريع تنمية الاقاليم والاستثمارية"، موجها بـ"تشكيل لجنة تحقيقية أخرى برئاسة اياد حسين وعضوية خضير المياحي وحسين الكارضي لغرض جرد الآليات الموجودة في ديوان المحافظة وصرفياتها وأماكن عملها وعادة المنسبة منها بطريقة غير قانونية".

بغداد اليوم - البصرة

نظم العشرات من سائقي شاحنات الحمل، اليوم الاثنين، اعتصاما مفتوحا، ونصبوا سرادق على الطريق الرئيسي في منطقة العزير الواقعة بين محافظتي البصرة وميسان، احتجاجا على ما وصفوها بعمليات "التسليب" في ميزان الشاحنات.

وقال

بغداد اليوم-ديالى

أكدت دائرة صحة محافظة ديالى، الاثنين، إتلاف شحنة شبس كبيرة كانت في طريقها للاسواق في بعقوبة.

وقال الناطق الاعلامي باسم صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فريقا مشتركا من الرقابة الصحية ضبط شحنة شبس فاسدة

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط حاوية اثاث خشبي "مخالفة للضوابط" في منفذ أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.

وقال إعلام الهيأة في بيان، إن "هيأة المنافذ الحدودية تمكنت من ضبط عجلة محملة بحاوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق.. مجلس الديوانية يشكل لجانًا تحقيقية لمتابعة هذه الملفات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثائق.. مجلس الديوانية يشكل لجانًا تحقيقية لمتابعة هذه الملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).