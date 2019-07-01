2019/07/01 | 18:52

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وزير الخارجية يدعو نظيره الهولندي هاتفياً إلى دعم العراق في مرحلة الاعمار

بغداد/..



دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم نظيره الهولندي الى دعم العراق في مرحلة الاعمار.

جاء ذلك خلال تلقي الوزير الحكيم، اليوم الاثنين، اتصال هاتفي من نظيره الهولندي ستيف بلوك.

وذكر بيان للوزارة، تلقته، "عين العراق نيوز"، ان" الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم طموح، وتطلعات الشعبين الصديقين".

ودعا الوزير الحكيم إلى" أهمِّية تقديم المزيد من الدعم إلى العراق في مرحلة إعادة الإعمار عبر نقل الخبرات، والدخول إلى سوق الاستثمار؛ وذلك لتوافر فرص خصبة للشركات الهولنديّة في بغداد، علاوة على التنسيق، وتبادل الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك".انتهى3

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