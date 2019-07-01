ضبط صهريج محمل بالمشروبات الكحولية غير المرخصة

2019/07/01 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

ضبطت

مفتشية الداخلية، بحسب ما اعلنت اليوم الاثنين، صهريج محمل بالمشروبات الكحولية

غير المرخصة.

وقال بيان للمفتشية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، حول وجود عملية تهريب، حيث تم ضبط عجلة حمل نوع صهريج فولفو، كانت محملة بالمشروبات في احد كراجات العاصمة بغداد بمنطقة الرضوانية، ومعدة لتهريبها نحو المحافظات الجنوبية”.

وتابع

“تم تشكيل مفرزة خاصة قامت بنصب كمين ثم مداهمة الكراج حيث الصهريج، والقي

القبض على مالكه، الذي اعترف بالجريمة”.

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