وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز حدود الاتفاق النووي

2019/07/01 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أكدت

الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، أن إيران نفذت تهديدها بتجاوز حد

تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في اتفاقها النووي مع القوى العالمية بتخزينها

اليورانيوم المخصب بكمية تجاوزت الحد المسموح به في الاتفاق.

وقال

متحدث باسم الوكالة في بيان ”نستطيع تأكيد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة

الذرية يوكيا أمانو، أبلغ مجلس محافظي الوكالة بأنها تحققت في الأول من يوليو من

تجاوز إيران الحد الأقصى المسموح به لإجمالي مخزون اليورانيوم المخصب (بموجب

الاتفاق)“.

وأوضح

تقرير أرسلته الوكالة إلى الدول الأعضاء وحصلت عليه ”رويترز“، أن مخزون إيران بلغ

205 كيلوجرامات، في حين يبلغ الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي 202.8 كيلوجرام.

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