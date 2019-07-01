روسيا تعلق على إعلان ايران تخطي مخزونها من اليورانيوم 300 كغم

2019/07/01 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت روسيا عن أسفها من قرار إيران تجاوز الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب، داعية إياها للتحلي بالمسؤولية في تنفيذ اتفاق الضمانات، لكنها ذكرت بالمقابل

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