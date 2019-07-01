انتشار أمني قرب “فلكة العروسة” في البصرة لمنع إقامة تظاهرة

2019/07/01 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في البصرة، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمنية انتشرت قرب “فلكة العروسة” لمنع إقامة تظاهرة هناك.

وقال المصدر، إن القوات الأمنية انتشارت قرب “فلكة

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