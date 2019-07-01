مطالبات بتحويل «جامع الرحمن» في بغداد إلى مستشفى لمرضى السرطان!

2019/07/01 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق يُطالب أهالي #العاصمة_العراقية، وإعلاميون وناشطون باستغلال أكبر جامع في #بغداد، وتحويله إلى #مستشفى لمرضى #السرطان، وإبعاد حزب سياسي عن السيطرة عليه.ويُعد جامع “الرحمن” من أكبر […]

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