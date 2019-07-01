باسم قاسم: سنواجه الكهرباء بشعار الفوز

2019/07/01 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

أكد مدرب النفط جاهزية فريقه للقاء المرتقب الذي سيجمعه ومضيفه الكهرباء في ملعب التاجي عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز, بينما دعا في الوقت نفسه لجنة المسابقات إلى اعادة النظر في توقيتات المباريات التي ستقام خلال تموز الحالي.

وقال باسم قاسم في تصريح خص به «الصباح الرياضي»: ان مواجهة اليوم صعبة للغاية كوننا سنلاقي خصما عنيدا فرض اسمه بقوة بفضل النتائج المتميزة التي حققها في الجولات الأخيرة, ويشرف على قيادته مدرب له خبرة جيدة في الدوري الممتاز وادارة حريصة على تذليل جميع المعوقات وتقديم التسهيلات الممكنة للنجاح, الا ان جميع هذه العوامل لن تحبط عزيمة النفط وستكون محفزة له للدخول إلى اللقاء رافعا شعار الفوز وتعزيز سلسلة الانتصارات التي عرفها الفريق خلال اللقاءات الخمسة الأخيرة.

واشار الى ان صفوف لاعبيه مكتملة ولا تعاني أي غيابات بعد ان منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمهاجم المتألق محمد داود من أجل الاشتراك لمدة 90 دقيقة.

وبشأن المخاوف من توقيت اللقاء وأرضية ملعب التاجي, أوضح قاسم ان أرضية الملعب ليست مثالية لكنها لا يمكن ان تكون سببا في عدم تقديم المستوى الجيد لاسيما انها ترتبط بكلا الفريقين, مبينا ان النفط خاض قبل ثلاثة أيام مباراة تجريبية مهمة للغاية أمام صاحب الأرض التاجي الغرض منها الاعتياد على أرضية الملعب.

واضاف ان توقيتات المباريات بحاجة إلى اعادة نظر وبالتحديد تلك التي تقام عصرا كوننا دخلنا في شهر تموز الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها خلال السنة للحفاظ على سلامة اللاعبين والجمهور وتماشيا مع قرارات لجنة السلامة في الاتحاد الدولي «فيفا».

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