تواصل اختبارات سلة الشباب

2019/07/01 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

تتواصل اختبارات لاعبي منتخب الشباب بكرة السلة من مواليد 2002 – 2003 في قاعة الشعب المغلقة وتستمر حتى يوم غد الاربعاء تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب اسيا المقبلة .

وقال رئيس الاتحاد الدكتور حسين العميدي: ان 64 لاعبا شابا قدموا طلباتهم للاتحاد لاجل الاختبار وضمهم لمنتخب الشباب من مواليد 2002 – 2003 ، مشيرا الى ان الاختبارات تقام في الساعة 11 صباحاً وتم تقسيم الاسماء الى مجموعتين ( اذ يتقدم للاختبار اسماء اللاعبين من التسلسل 1 – 32 ) ليومي الاحد والاثنين ، والتسلسل من ( 33 – 64 ) يومي الثلاثاء وغدا الاربعاء .

واضاف ان اللاعبين خضعوا لاختبارات عملية تحت اشراف لجنة متخصصة مكونة من خمسة مدربين ، ستقوم باختيار 18 لاعبا لمنتخب الشباب . على صعيد متصل اكد العميدي ان مدرب منتخبنا الوطني قصي حاتم سيصل الاثنين المقبل الى بغداد للاشراف على تدريبات المنتخب الوطني الذي ينتظره استحقاقان مهمان في بطولة العرب بمصر خلال تشرين الاول المقبل وايضا التصفيات المؤهلة الى نهائيات اسيا ، اذ وقع منتخبنا ضمن مجموعة الى جانب لبنان والهند والبحرين ، وتجري المنافسات باسلوب الدوري من مرحلة واحدة على ان يتأهل منتخبان الى النهائيات .

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