2019/07/01 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك / مهدي الربحاوي

اعلن رئيس ممثلية اللجنة الاولمبية في كركوك ان هناك مساعي حقيقية وجادة من اجل تخصيص المنح المالية من قبل الحكومة المحلية في كركوك خلال موازنة عام 2019 .

واضاف حربي خالد في تصريح خص به « الصباح الرياضي « ان هناك تحركات جدية من اجل اعادة التخصيصات المالية للاندية والاتحادات الرياضية في كركوك في موازنة العام الحالي من خلال الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين ممثلي الاولمبية والمسؤولين في المحافظة لاعادة الاموال اللازمة لمواصلة النشاطات الرياضية .

وتابع رئيس الممثلية « ان المسؤولين في المحافظة وعدونا بتوفير الدعم المالي المناسب للاندية والاتحادات الرياضية من موازنة البترو دولار .

على صعيد ذي صلة كرمت ممثلية اللجنة الاولمبية في كركوك لاعبات منتخب المحافظة بالقوة البدنية بعد حصولهن على المركز الاول في منافسات بطولة كردستان بالقوة البدنية .

وفي بداية اللقاء الذي حضره رئيس الممثلية اكد حربي خالد ان « ممثلية الاولمبية في كركوك ماضية في تكريم الرياضيين المتميزين لاسيما من العنصر النسوي ، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلت من الرياضيات للوصول الى منصات التتويج باحرازهن المركز الاول على مستوى منتخبات المحافظات الشمالية .

واشار خالد الى الوضع الراهن الذي تمر به الرياضة العراقية مؤكدا ان التقاطعات لاتصب بمصلحة رياضتنا بشكل عام وعلى الجميع الجلوس على طاولة حوار واحدة لحل جميع الخلافات العالقة بين الاولمبية والوزارة والسعي الحثيث لادارة الملف الرياضي بما يتناسب مع طموحات الرياضيين .

من جانبهما عبرت الرياضيتان ميديا فيض الله وهند خالد عن سعادتهما الكبيرة لما تحقق لرياضة المحافظة في البطولات على مستوى المنتخبات واكدتا ان هذا التكريم يمنح اللاعبات الدافع المعنوي الكبير لتحقيق نتائج افضل في البطولات المقبلة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعٍ أولمبية للحصول على دعم الحكومة المحلية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعٍ أولمبية للحصول على دعم الحكومة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).