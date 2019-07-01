2019/07/01 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أميرة_موسى «شو بدي أرفض يعني هاي أسرار عسكرية؟»، هكذا تشير رشا بلهجة مستنكرة إلى رفض بعض النساء العربيات المشاركة بالحديث عن الخوف حيال العنف الذي يمارَس ضدهن، معتبرةً أن هذا الرفض في حد ذاته دليل على الخوف الناتج عن العنف.تسجل النساء المعنفات نسبًا مرتفعة في معدل الإصابة بمشكلات صحية مثل الإجهاض وأمراض نفسية وعضوية، والسلوك الخطِر مثل الميل لإيذاء النفس، والأفكار الانتحارية مقارنةً بغير المُ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أميرة موسى - الوجه الآخر للوعي: ترويه نساء مُعنفات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أميرة موسى - الوجه الآخر للوعي: ترويه نساء مُعنفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).