رئيس الجمهورية يطالب وزير الداخلية باستخدام “تقنيات متطورة” بالعمل الاستخباراتي

2019/07/01 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين، وزارة الداخلية الى اعتماد الأساليب المتطورة في عمل الوزارة.وأكد صالح في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، لدى لقاءه وزير الداخلية ياسين الياسري، على “أهمية مواصلة دور الوزارة الوطني للمحافظة على القوانين و تحقيق العدالة”.وأشار رئيس الجمهورية إلى “ضرورة اعتماد احدث أساليب التدريب لإعداد الكوادر الأمنية […]

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