نائب مستبعدا تمرير مرشح التربية: جلسة الغد ستخصص للتصويت على تمديد الفصل التشريعي

2019/07/01 | 19:08

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بغداد :سومر نيوز

استبعد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، تمرير مرشح وزارة التربية في جلسة يوم غد الثلاثاء،...

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