الانبار تنفي إعادة 12 الف معاملة من لجنة التعويضات المركزية بتهمة التزوير

2019/07/01 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..نفى قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الاثنين، اعادة 12 الف معاملة من قبل لجنة التعويضات المركزية في بغداد لأسباب تتعلق بالتزوير.وقال الجنابي لـ/ المعلومة /، إن “لجنة التعويضات المركزية في بغداد لم تبلغنا بشكل رسمي باعادة 12 الف معاملة بتهمة التزوير، كما إنها تقوم بعمليات تدقيق معاملات المتضررين جراء العمليات […]

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