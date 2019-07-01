المشاط: قطاع السياحة رافد أساسي للموازنة المالية

2019/07/01 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس إدارة المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط ، إلى تنويع موارد الموازنة المالية عن طريق تنشيط السياحة في البلاد بفروعها كافة.

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