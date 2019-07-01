لقاء روسي عراقي قبل اجتماع مهم لـ

2019/07/01 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا الاثنين، مع وزير النفط العراقي ثامر غضبان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في إطار اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+".

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