2019/07/01 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6oWBCw4PxHo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا ما يحصل مع الطلاب في الامتحانات الوزارية ؟ #ستوديو_الناس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هذا ما يحصل مع الطلاب في الامتحانات الوزارية ؟ #ستوديو_الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).