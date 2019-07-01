أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات

2019/07/01 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..تعتبر الفيتامينات من أهم العناصر التي تساعد الجسم على أداء الوظائف الحيوية المختلفة، لذلك يسبب نقص أيٍّ من هذه الفيتامينات تأثيرا واضحا على الجسم، وكذلك زيادة معدل هذه الفيتامينات يكون له تأثير سلبي على الجسم.فما هي الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان عند نقص هذه الفيتامينات؟ وكيف يمكن أن نحافظ على المعدلات […]

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