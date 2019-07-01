مسؤول في سلاح الجو بقوات حفتر: سنشن غارات مكثفة على طرابلس

2019/07/01 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول في "الجيش الوطني الليبي"، اليوم الاثنين أن قواته تنوي شن غارات جوية مكثفة على أهداف في العاصمة طرابلس، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية في المدينة.

وأكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو في "الجيش الوطني"، اللواء محمد المنفور، إطلاق عملية جوية تحت تسمية "عاقبة الغدر"، قائلا إن قوات حفتر "استنفدت كل الوسائل التقليدية في الحرب".وتابع: "بعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخرا، باشرت القوات الجوية العربية الليبية تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة على مواقع مختارة ومُنتقاة بدقة في طرابلس".واندلع القتال في محيط طرابلس أوائل نيسان الماضي، إذ قام "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر بالزحف على العاصمة الخاضعة لسيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

انتهى.ص.هـ.ح.

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