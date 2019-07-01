بالوثيقة .. النائب التميمي يقدم طلبا لرئاسة البرلمان لاستضافة وزير الموارد المائية

2019/07/01 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتنص الوثيقة أيضا على استضافة الوزير وتوجيه سؤال لشخصه بشأن مقترح مهرب مستقبلي بديل في شرق بحيرة حمرين لتقليل خطر الفيضان.اليكم نص الوثيقة: ص.هـ.ح.

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