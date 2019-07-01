النقل تخصص حافلات لنقل طلبة السادس الاعدادي من مخيمات الايواء الى مراكز الامتحان في الموصل

2019/07/01 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، اليوم الأثنين، تخصيصها عدد من حافلات الشركة لخدمة ونقل طلبة السادس الاعدادي لاداء الامتحانات الوزارية .

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