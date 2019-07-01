توقف مشروع ماء الناصرية الكبير لهذا السبب !

2019/07/01 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية ماء ذي قار في بيان لها، ان" مشروع ماء الناصرية

الكبير توقف منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا وذلك بسبب انقطاع

التيار الكهربائي.

واوضح البيان، ان" توقف المشروع الواقع في قضاء الشطرة شمالي

المحافظة سيتسبب بانقطاع مياه الشرب عن العديد من مدن المحافظة

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