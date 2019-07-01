الحلبوسي يبحث مع ساكو اوضاع المسيحيين وزيارة بابا الفاتيكان للعراق مطلع 2020

2019/07/01 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع الكاردينال لويس رافائيل ساكو في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد اوضاع المسيحيين وتحضيرات زيارة بابا الفاتيكان للعراق مطلع 2020.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" اللقاء استعرض أوضاع المكون المسيحي في العراق، وآليات تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، والتأكيد على توفير الظروف المناسبة للعيش المشترك بين المكونات في ظلِّ عراقٍ قوي وآمن وموحَّد يحمي الجميع دون استثناء".‬واضاف" كما بحث اللقاء دور مجلس النواب في حماية حقوق المكونات بالانتخابات، وتولي ذوي الخبرة والكفاءة مواقع حكومية، وضمان مشاركتهم في العملية السياسية، مؤكدا سيادته ‬ سعي المجلس إلى الحفاظ على تمثيل المكون المسيحي وبما يضمن حقوقه كمكون أصيل".واشار ان" اللقاء تناول ايضاً أهمية زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق مطلع العام المقبل، وأهم التحضيرات الجارية".انتهى

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