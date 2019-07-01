أرسنال يطمح بالعودة الى التأهل من خلال حكيم زياش

2019/07/01 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ويغيب أرسنال عن الفوز بالبطولات الكبرى، حيث إن الفريق لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2003-2004 الذي كان بدون أي هزيمة، ولم يحقق أبدًا لقب دوري أبطال أوروبا.وقد أعلن الفريق اليوم تعاقده مع شركة “أديداس” الشهيرة للملابس والمنتجات الرياضية بعد 5 سنوات مميزة مع شركة “بوما” التي أصدرت مجموعة رائعة من القمصان الخاصة بالنادي اللندني.وظهر الإعلان عن القميص الجديد الذي سيرتديه لاعبو أرسنال في موسم 2019-2020، وقد ارتداه نجوم الفريق مسعود أوزيل وأليكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج وتشاكا ومحمد النني وكافة لاعبي الجانرز.وبقت الأمور طبيعية للغاية حتى أتى الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لشركة أديداس الموجودة في المملكة المتحدة “بريطانيا” وقال أهلاً بك في قائمة الفريق يا زياش، مع ارتداءه الرقم 12.ومن المعروف أن نادي أرسنال من أكبر المهتمين بالنجم المغربي حكيم زياش الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019، وهو أحد أبرز لاعبي العالم في الموسم الماضي مع فريقه أياكس الذي وصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.وهناك بعض الإشاعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن شركة “أديداس” هي التي ستتكفل بالتعاقد مع النجم المغربي صاحب ال25 عامًا، حيث أضافت في المنشور الخاص بها، الآن حان الوقت للإعلان عن الصفقة.ولكن لم يتم الاعلان عن وجود أي اتفاق بين ناديي أرسنال وأياكس ولكن اللاعب أعلن في أكثر من مرة سابقة بأن حلمه هو اللعب لناديي برشلونة وآرسنال ومع عدم وجود مكان له في البلاوجرانا فإن الجانرز هم الأقرب لضمه.جدير بالذكر بأن اللاعب المغربي يملك حالياً عقدًا مع نادي أياكس أمستردام الهولندي بشرط جزائي يبلغ 25 مليون يورو فقط وهو مبلغ مناسب بالنسبة للميزانية القليلة التي تتوفر لدى إدارة المدفعجية للقيام بالصفقات الجديدة للموسم المقبل.انتهى

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