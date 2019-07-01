مراقبة الحكومة النيابية تحدد جملة من الإخفاقات في البرنامج الحكومي وتعد بمناقشتها داخل البرلمان

2019/07/01 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حددت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، الاثنين، جملة من الإخفاقات الحكومية في تطبيق البرنامج الحكومي من خلال التقرير الذي أرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مجلس النواب، فيما وعدت بمناقشة جميع الإخفاقات داخل مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ […]

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