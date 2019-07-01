2019/07/01 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مدير دائرة توزيع كهرباء النجف الاشرف براك الشمرتي، الاثنين، طلب مساعدة من الحشد في المحافظة التعاون والتنسيق لخدمة المواطنين، فيما اكد آمر اللواء الثاني ان الحشد رهن الاشارة لخدمة العراقيين وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، امر اللواء الثاني بالحشد الشعبي الشيخ طاهر الخاقاني استقبل، اليوم، في مقر اللواء بالنجف الاشرف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كهرباء النجف تطلب مساعدة الحشد لتقديم خدماتها بشكل افضل لابناء المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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