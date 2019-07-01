الحلبوسي يبحث مع الكاردينال رافائيل تحضيرات زيارة بابا الفاتيكان الى العراق

2019/07/01 | 19:23

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، الاستعدادات الجارية لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس مطلع العام المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه ان "رئيس البرلمان التقى اليوم، الكاردينال لويس رافائيل ساكو في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد".

واستعرض اللقاء "أوضاع المكون المسيحي في العراق، وآليات تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، والتأكيد على توفير الظروف المناسبة للعيش المشترك بين المكونات في ظلِّ عراقٍ قوي وآمن وموحَّد يحمي الجميع دون استثناء".

‪وبحث اللقاء بحسب البيان، "دور مجلس النواب في حماية حقوق المكونات بالانتخابات، وتولي ذوي الخبرة والكفاءة مواقع حكومية، وضمان مشاركتهم في العملية السياسية".

واكد الحلبوسي " سعي المجلس إلى الحفاظ على تمثيل المكون المسيحي وبما يضمن حقوقه كمكون أصيل".

وتناول اللقاء "أهمية زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق مطلع العام المقبل، وأهم التحضيرات الجارية".

بغداد اليوم- كركوك

أكد رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، الاثنين، أن اعمالا غير قانونية مورست في المحافظة خلال الفترة الماضي، مشيرا الى أنه قدم شكاوى الى المدعي العام وينتظر الرد والنتيجة.

وقال طالباني، في تصريحات صحفية: "لقد مورست ا

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، مع وزير العدل فاروق امين شواني ملفات المعتقلين العالقة وفقاً لمبادئ حقوق الانسان.

وذكر بيان رئاسي، ان "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير العدل فاروق أمين شواني، لبحث الملفات ال

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الاثنين، "استمرارها" بمخاطبة الحكومة لحظر "الألعاب التي تؤثر على السلم المجتمعي" وحجب "المواقع الإباحية".

وذكرت اللجنة في بيان، تلقت (بغداد اليوم)، نسخ

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