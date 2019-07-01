وزير النفط : أعضاء أوبك يسعون لاحتواء المخزونات الخام العالمية

2019/07/01 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مع نظيريه السعودي والروسي تمديد تخفيضات المعروض الصباح الجديد – وكالات قال وزير النفط العراقي يوم امس الاثنين إن حكومته وبقية أوبك يسعون لاحتواء مخزونات الخام العالمية واستعادة التوازن بالسوق التي يواجه ”تحديات كبيرة“، وفقا لبيان وزاري.والتقى الوزير ثامر الغضبان امس بنظيريه السعودي والروسي على هامش اجتماع أوبك في فيينا.وقال البيان إن ...

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