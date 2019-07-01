الموانئ العراقية تشهد حركة تجارية كبيرة

2019/07/01 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اعلنت وزارة النقل العراقية امس الاثنين ، ان الموانئ العراقية قد شهدت في الاونة الاخيرة حركة غير مسبوقة في رسو البواخر المتنوعة في ميناء ام قصر الجنوبـي.واوضحت الشركة في بيان تلقت « الصباح الجديد» نسخة منه، ان « الباخرة con رست على الرصيف رقم 2 تحمل مادة السكر الخام من ...

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