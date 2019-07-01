فعاليات فنون الشباب

2019/07/01 | 20:08

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بغداد/ الصباح

تجرى الاستعدادات في دائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة لتقديم عدد من الفعاليات الفنية بحسب مدير الدائرة د.



محمد عمر ايوب الذي قال لـ"الصباح" :سيقام مطلع شهر اب المقبل مهرجان لافلام سينما الموبايل بمشاركة اكثر من 70 فيلما قصيرا لفئة الشباب ، في ملتقى رضا علوان الثقافي كما ستقيم الدائرة اليوم (الثاني من تموز) مهرجانا للازياء العراقية الذي يعرض فيه ازياء تراثية وشعبية وتاريخية باشراف دار الازياء العراقية لمناسبة يوم الشباب

العالمي.

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