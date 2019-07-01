رسميا.. ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي

2019/07/01 | 20:12

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بغداد :سومر نيوز

إعلن نادي ريال مدريد الإسباني على توصله لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي بانتقال الدولي الكرواتي ماتيو كوفاس...

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